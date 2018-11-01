Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أخبار

البرازيل تعتزم نقل سفارتها إلى القدس

الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو الخميس أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وكتب بولسونارو على تويتر "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس".

وأضاف أن "إسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك كما ينبغي".

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة نقلت سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG