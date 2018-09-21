البرازيل تعتقل ممولا لحزب الله

أعلنت الشرطة البرازيلية الجمعة اعتقال رجل صنفته الولايات المتحدة باعتباره ممولا رفيع المستوى لجماعة حزب الله اللبنانية بعدما طلبت باراغواي احتجازه بتهم سرقة هوية.

وكانت السلطات الأميركية قد صنفت أسعد أحمد بركات عام 2004 باعتباره أحد "أبرز أعضاء حزب الله وأشدهم تأثيرا"، وأضافت أنه عمل لفترة طويلة مسؤولا ماليا في الجماعة وكان مساعدا للمدير المالي للحزب في ذلك الحين.

وقالت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان‭ ‬إن المحكمة العليا في البلاد أجازت اعتقاله بعدما أصدرت السلطات في باراغواي مذكرة اعتقال بحقه في أواخر آب/أغسطس.

وأضافت الشرطة أيضا أن السلطات الأرجنتينية اتهمته بغسل أموال بقيمة عشرة ملايين دولار من خلال ناد للقمار بمدينة بويرتو إيجوازو.

وسجن بركات في باراغواي من عام 2002 إلى 2008 بتهم التهرب الضريبي.

وقالت الشرطة البرازيلية إن بركات عاش بعد الإفراج عنه في البرازيل وقام بأنشطة تجارية في باراغواي والأرجنتين وتشيلي.