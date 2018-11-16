Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
رياضة

البرازيل تفوز على الأوروغواي وديا

لاعب المنتخب البرازيلي نيمار

فازت البرازيل على الأوروغواي بهدف مقابل لا شيء في مباراة دولية ودية في كرة القدم الجمعة على استاد "الإمارات" في لندن، بهدف حمل توقيع أغلى لاعب في العالم نيمار من ركلة جزاء.

وتستعد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، لنهائيات كوبا أميركا الصيف المقبل على أرضها، فيما عجزت الأوروغواي عن تحقيق أول فوز على البرازيل منذ 2001.

واستهلت البرازيل المباراة بعدما فازت في كل مبارياتها بعد خروجها من ربع نهائي كأس العالم أمام بلجيكا، فسجلت 10 أهداف ولم تهتز شباكها.

وحصلت البرازيل على ركلة جزاء جدلية بعد خطأ من دييغو لاكسالت على دانيلو، ترجمها نيمار مسجلا هدف المباراة الوحيد والستين في مسيرته مع منتخب بلاده.

وتلعب البرازيل في مباراة ودية ثانية ضد الكاميرون الثلاثاء.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG