غوميش إلى إيفرتون مقابل 25 مليون يورو

انتقل لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميش من برشلونة الإسباني إلى إيفرتون الإنكليزي بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو لخمس سنوات، حسب ما أعلن الفريقان الثلاثاء.

وخاض غوميش (25 عاما) نحو 29 مباراة دولية في الموسم الماضي مع ايفرتون معارا من برشلونة، بعدما حمل ألوان النادي الكاتالوني في 78 مباراة وأحرز معه أربعة ألقاب عقب قدومه من فالنسيا الإسباني في صيف 2016 مقابل 35 مليون يورو.

وقال غوميش لموقع إيفرتون الرسمي "لم يكن القرار صعبا وأنا سعيد للتوقيع مع إيفرتون، أعرف أن النادي قام بمجهود كبير للتوقيع معي وأنا ممتن لهم".

وتألق لاعب بنفيكا السابق مع إيفرتون وخاض معه 29 مباراة منذ بداية مشواره مع فريق مدينة ليفربول في أكتوبر الماضي.