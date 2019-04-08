تحديد سن زواج 'الحالات الخاصة' في الأردن

أدخل البرلمان الأردني الاثنين تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وحدد سن الزواج في "حالات خاصة استثنائية".

وفي جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، اتفق مجلسا النواب والأعيان على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية ببلوغ 16 عاما.

وبموجب القانون المعدل كما أقره البرلمان، يسمح بالزواج في الـ16 في "الحالات الخاصة" شرط موافقة قاضي القضاة وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة والتحقق من توفر الرضا والاختيار ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.

وبموجب القانون الساري فإن السن الأدنى للزواج في المملكة هو 18 عاما. لكن يتم تزويج من هم بعمر 15 إلى 18 عاما بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في "حالات خاصة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان قد حضت في بيان الأربعاء البرلمان الأردني على منع زواج الأطفال كليا. وقالت إنه "ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما من دون استثناء".

وبحسب أرقام دائرة قاضي القضاة فقد أصدرت السلطات الأردنية "77700 عقد زواج في عام 2017، بما في ذلك 10434 حالة كانت الزوجة فيها تحت 18 عاما، و299 حالة كان الزوج فيها تحت 18 عاما".