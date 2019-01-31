البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو

صوت البرلمان الأوروبي الخميس لصالح الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا انتقاليا لفنزويلا، وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على اتباع النهج ذاته.

وحصل القرار على دعم 439 نائبا، فيما عارضه 104 وامتنع 88 عن التصويت.

وينضم بذلك الاتحاد الأوروبي إلى حملة الضغط الدولي المتزايد على الرئيس نيكولاس مادورو وما تبقى من داعميه من أجل إجباره على التنحي والسماح بإجراء انتخابات حرة.

وجاء التصويت أيضا بالتزامن مع مطالبة الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني السلطات الفنزويلية الموالية لمادورو بإطلاق سراح الصحافيين الأجانب المعتقلين.