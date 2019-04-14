ماي تحاول الوصول لاتفاق مع المعارضة بشأن بريكست

أعلن نائب رئيسة الوزراء البريطانية ديفيد ليدينغتون أن المحادثات بين الحكومة البريطانية والمعارضة العمالية ستتواصل الأسبوع المقبل لإيجاد تسوية بشأن بريكست.

وعبر ليدينغتون عن أمله في عرض نتائج المحادثات بعد عطلة عيد الفصح.

وقال ليدينغتون لقناة بي بي سي البريطانية إن هذه المحادثات التي انطلقت مطلع الشهر الحالي "ستتواصل بلا شك الأسبوع المقبل".

وأوضح أبرز مساعدي رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه توافق مع المسؤول في الحزب العمالي جون ماكدونيل على "جدول لقاءات الأسبوع المقبل" بين أعضاء في الحكومة ومسؤولين في الحزب "للبحث في أمور بينها المعايير البيئية وحقوق العمال والعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن".

وأوضح ليدينغتون أنه في حال عدم التمكن من إيجاد حل مع المعارضة، ستقترح الحكومة على البرلمان سلسلة خيارات بشأن بريكست "مع نظام يتيح الاختيار ويرغم البرلمان على اعتماد الخيار الذي يفضله بدل الرفض المطلق لكل الاحتمالات".

وأكد أن الحكومة ستنفذ عندها رغبة البرلمان.

وحضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي النواب الخميس على العمل لإنجاز تسوية بين الأحزاب المختلفة بما يصب في "المصلحة الوطنية".

وقد صوت النواب ثلاث مرات ضد الاتفاق الذي تفاوضت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم بريكست. كذلك عارضوا اقتراحات برلمانية مختلفة عدة بينها الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو تنظيم استفتاء ثان.

وبات الموعد الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير، بعدما كان في 29 آذار/مارس وتأجل إلى 12 نيسان/أبريل.