برلمان تركيا يمدد تفويض العمليات العسكرية في سوريا والعراق

وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على تمديد التفويض الممنوح للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن العمليات العسكرية خارج الحدود لمدة عام.

ويأتي القرار وسط ترقب حذر بعد إعلان أردوغان نيته شن حملة عسكرية شمالي سوريا، وعززت وزارة الدفاع، الثلاثاء، الانطباع بأن الهجوم بات وشيكا بإعلانها أن "كافة الاستعدادات استكملت لشن عملية".

وقدمت الرئاسة التركية، الاثنين، مذكرة إلى البرلمان لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق.

وأكدت المذكرة التي تحمل توقيع أردوغان، أن "تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق تواصل تهديد الأمن القومي التركي"، مضيفة أن "تركيا تتحمل مسؤوليات لإنهاء الأنشطة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا".

وتثير العملية التركية المخاوف من احتمال فرار نحو 10 آلاف مقاتل من تنظيم داعش تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية في حال اضطر مقاتلو قسد لمواجهة الجيش التركي.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا إذا أقدمت على شيء في سوريا يعتبره "متجاوزا للحدود". وقال إنه أبلغ أردوغان بأن تركيا قد تعاني "ويلات اقتصاد متداع بقوة" إن هي تحركت في سوريا على نحو غير "آدمي".

وكان البرلمان التركي قد أقر التفويض بشأن العمليات العسكرية خارج حدود البلاد، للمرة الأولى في أكتوبر 2014.