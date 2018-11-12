البرلمان التونسي يصادق على التعديل الوزاري

منح البرلمان التونسي مساء الاثنين الثقة للوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إطار تعديل وزاري.

وقال الشاهد في كلمة أمام البرلمان إن أولويات عمله من خلال التعديل الوزاري الذي قدمه للبرلمان، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرض له.

وكان الشاهد قدم الاسبوع الفائت تعديلا وزاريا شمل 13 وزيرا بدون المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية اللتين تفرضان مشاورات مسبقة مع الرئيس الباجي قائد السبسي.

ورفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري، وقال السبسي إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص.