Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

عبد القادر بن صالح رئيسا انتقاليا للجزائر

عبد القادر بن صالح

ثبت البرلمان الجزائري الثلاثاء شغور منصب رئيس الجمهورية بعد أيام من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة طبقا للمادة 102 من الدستور.

وصوت 453 نائبا من أصل 455 لصالح إثبات الشغور الرئاسي.

وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئاسة لمدة 90 يوما.

وسيظل بن صالح في المنصب حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وقال بن صالح عقب توليه المنصب: "سوف أعمل لتحقيق مطالب الشعب الجزائري"، مشيرا إلى الشعب يطالب بجزائر جديدة وديموقراطية تتسع للجميع.

ويرفض المتظاهرون الجزائريون بن صالح ويعتبرونه وجها من وجوه النظام الذين يطالبون برحيله.

وتشهد الجزائر الثلاثاء تظاهرات طلابية تطالب بتنفيذ مطالب الحراك.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG