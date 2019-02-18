اتهم مشرعون بريطانيون الأحد شركة فيسبوك بـ"انتهاك" خصوصية المستخدمين وقوانين المنافسة، ودعوا الحكومة إلى التحقيق في أنشطتها.

وجاء في تقرير للجنة برلمانية مكون من 108 صفحات أن مراسلات تمت داخل الشركة واطلعت عليها اللجنة، تبين أن فيسبوك "انتهكت عمدا وبسابق معرفة خصوصية البيانات وقوانين حماية المنافسة".

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وقال المشرعون إن الشركة "تجاوزت" على مدى سنوات إعدادات خصوصية المستخدمين بهدف زيادة العائدات المالية من بيناتهم، وحاولت إضعاف الميزة التنافسية لمنافسيها بتقييد وصولهم إلى الموقع وبيانات المستخدمين.

وثائق جديدة ضد فيسبوك

ودعا المشروعون إلى إقرار تشريعات جديدة تمكن من محاسبة شركات مثل فيسبوك، ودعوا الحكومة إلى فتح تحقيق في ما إذا كانت عملاق التواصل الاجتماعي استخدمت بشكل "غير عادل" هيمنتها على السوق "لتحديد نجاح وفشل" الشركات الأخرى.

واتهم المشرعون مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بأنه أظهر "ازدراء" تجاه البرلمان برفضه الظهور أمامه.

وفي المقابل، قالت فيسبوك في بيان إنها أجرت تغييرات "كبيرة" على ممارساتها التجارية و"دعمت وضع قواعد تنظيمية" في مجال الخصوصية ونفت مخالفة أي قوانين بريطانية.

وقال كريم بالانت، مدير السياسة العامة لفيسبوك في بريطانيا، إنه "لا يزال هناك المزيد لفعله، لكن الشركة ليست هي الشركة ذاتها قبل عام".

وتواجه فيسبوك وشركات تقنية أخرى اتهامات في الولايات المتحدة ودول أخرى بانتهاك الخصوصية وبأن منصاتها استخدمت للترويج للأخبار المزيفة.

وكان البرلمان البريطاني قد فتح في 2017 تحقيقا في أنشطة فيسبوك. والوثائق التي حصلت عليها تلك اللجنة، ومن بينها مراسلات بين زوكربيرغ ومساعديه، هي جزء من قضية رفعتها شركة التطوير Six4Three ضد فيسبوك في كاليفورنيا واتهمتها بمنع وصولها إلى بيانات المستخدمين، لكن فيسبوك قالت في وقت سابق إن الوثائق المسربة "اختيرت لتعكس وجهة نظر واحدة".

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