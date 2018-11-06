البرلمان العراقي يصوت على بقية الوزراء

يعقد مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسة للتصويت على بقية وزراء حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، في ظل خلافات على حقيبتي الدفاع والداخلية.

ويعرض عبد المهدي اليوم المرشحين لتولي ثماني وزارات بعد أن كان نال 14 وزيرا من أصل 22 ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد جلسة برلمانية ساخنة شابتها خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات في الكابينة الوزارية الجديدة، وخلافات على وزارات سيادية مثل الدفاع والداخلية.

وجلسة البرلمان العراقي اليوم هي آخر موعد لتقديم باقي الوزراء للتصويت عليهم.