البرلمان العراقي يعلن موعد انتخاب رئيس الجمهورية

قال البرلمان لعراقي الأحد إنه سيعقد مساء الاثنين جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن مدير الدائرة البرلمانية قوله في بيان مقتضب إن "المجلس سيعقد في الساعة 8 من مساء يوم غد الاثنين الاول من شهر تشرين الأول/أكتوبر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

ونشر مجلس النواب العراقي على موقعه الرسمي أسماء المرشحين الذين سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، ودعاهم إلى الحضور لبناية مجلس النواب صباح الاثنين.

وضمت القائمة 24 مرشحا هم كل من:

سردار عبد الله محمود تايمز

عبد اللطيف جمال رشيد

عمر أحمد كريم البرزنجي

سروة عبد الواحد قادر إبراهيم

عبد الكريم علي عبطان الجبوري

برهم أحمد صالح قاسم

فؤاد محمد حسين بكي

نوار سعد محمود حسين الملا

سليم همزة صالح خضر

جبار شاطي عبد الحسن التميمي

كمال عزيز قيتولي

منذر منعم سعد جبر الباوي

منقذ عبد اللطيف مصطفى الصفار

محمد صالح حمه فرج الجاف

راضي سعيد بدر سلمان الفيلي

فيصل محسن عبود الكلابي

عماد كمال سعيد مولود

أحمد موح عمران شبين

بدور عبد مرهج مارد

عباس محمد نوري بيات أوغلو

ثائر غانم محمد علي الشبكي

أيوب درباس موسى

رحيم أبوجري معين الساعدي

رياض محمد مزهر خلف الوزني

وحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وطبقا للعرف السياسي السائد في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، فيما يذهب منصب رئيس الوزراء للشيعة، ومنصب رئيس مجلس النواب للسنة.