البرلمان العراقي يقيل محافظ نينوى

قرر مجلس النواب العراقي إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتأتي هذه الإقالة على خلفية مصرع عشرات العراقيين الخميس في انقلاب عبارة بالموصل.

وكان عبد المهدي اقترح على البرلمان إقالة العاكوب بسبب "الإهمال والتقصير ... والتسبب بإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي".

وغرق العبارة، التي كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة الخميس، هو أكثر حادث منفرد يؤدي إلى سقوط قتلى بالموصل الواقعة في شمال البلاد منذ استعادتها من تنظيم داعش في صراع دام ومدمر عام 2017.