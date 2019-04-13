البرلمان اليمني ينتخب رئيسا له

عقد البرلمان اليمني السبت جلسة نادرة شارك فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي في مدينة سيئون شرقي البلاد.

وحضر الجلسة أكثر من 130 نائبا وانتخب سلطان البركاني رئيسا.

يذكر أن الجمعية المكونة من 301 عضوا، تم انتخابها لمدة ست سنوات عام 2009، وهي مقسمة بين مؤيدي الحوثيين وأنصار الحكومة والمستقلين.



وتعد جلسة مجلس النواب هذه الأولى منذ اندلاع الحرب في آذار/مارس 2015 بين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء والتحالف الذي تقوده السعودية ويدعم حكومة هادي المعترف بها دوليا.

وتتمركز الحكومة اليمنية في مدينة عدن الجنوبية منذ عام 2015، لكن هادي ومسؤولين كبارا آخرين يعيشون في المملكة العربية السعودية.



ورفضت السلطات المحلية في عدن، المتحالفة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، السماح للبرلمان بالانعقاد هناك.