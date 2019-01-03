البشير: السودان يتعرض لمؤامرة

قال الرئيس السوداني عمر البشير الخميس إن بلاده تتعرض لـ "مؤامرة" على خلفية تظاهرات اجتاحت البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وأقر البشير خلال كلمة له أمام حشد دعت له اتحادات نقابية بالخرطوم بوجود معاناة اقتصادية في بلاده مؤكدا على أن حكومته تعمل لحلها رغم "الحصار"، مشيرا إلى أن الخرطوم تعاني حصارا اقتصاديا منذ أكثر من 20 عاما.

وكشف الرئيس السوداني عن خطط لتجاوز الأزمة الاقتصادية، قائلا إن حكومته وضعت برامج آنية لزيادة رواتب الموظفين ابتداء من الشهر الجاري وتحدث عن خطط لتوفير الخدمات للمواطنين الأكثر فقرا بالذات، في مجالات رئيسية كالصحة والتعليم والإسكان.

واكد البشير أن ميزانية الدولة لعام 2019 صممت بشكل يساعد في معالجة الأزمة بما يشمل الإبقاء على الدعم المخصص للسلع الأساسية.

وبالمقابل دعت كبرى جماعات المعارضة السودانية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات ضد البشير، وذلك بسلسلة مظاهرات ومسيرات تبدأ هذا الأسبوع.

وفي بيان مشترك الخميس، دعت أربع جماعات إلى احتجاجات على الصعيد الوطني الجمعة، إلى جانب مسيرة نحو القصر الرئاسي الأحد.

كما دعت لمسيرة نحو البرلمان في مدينة أم درمان لتقديم عريضة تطالب البشير، الجنرال البالغ من العمر 74 عاما، بالتنحي.

يرجح أن تؤدي هذه الدعوات إلى تكثيف الضغط على البشير لإيجاد مخرج للأزمة.

وشهد السودان نحو أسبوعين من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع، والتي تسببت في مقتل العشرات، واندلعت الاحتجاجات في البداية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.