البشير يعتزم حل الحكومة السودانية

قرر الرئيس السوداني عمر البشير الأحد حل الحكومة الحالية وتقليص عدد الوزارات من 31 إلى 21 .

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن "البشير أبلغ اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني اعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة".

وأضاف أن الاجراء يأتي "كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية وتشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني".

ويشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعا في معدل التضخم الذي بلغ وفق إحصاءات رسمية في تموز/يوليو الماضي نحو 64 في المئة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت العاصمة السودانية نقصا في الخبز ما أجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية، كما شهد السودان أزمة وقود مؤخرا.