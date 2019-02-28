البشير يفوض نائبه سلطاته الحزبية

فوض الرئيس السوداني عمر البشير سلطاته واختصاصاته الحزبية لنائب رئيس الحزب الجديد أحمد هارون وذلك بغرض التفرغ لـ"مهامه الوطنية" التى عبر عنها فى خطابه الجمعة الماضية.

وقال أحمد هارون نائب البشير لشؤون حزب المؤتمر الوطني فى تصريحات صحافية عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادى مساء الخميس في الخرطوم إن البشير قدم للمكتب القيادي شرحا حول الموقف السياسى الراهن فى أعقاب خطابه الذى قدمه للشعب السودانى الجمعة الماضية.

وأضاف هارون أن المكتب القيادي أبدى تفهمه للخطوة التى اتخذها البشير بتفويض سلطاته لنائبه والتفرغ للمهام الوطنية.

وأشار إلى استعداد الحزب لملائمة أوضاعه الداخلية لما يضمن مساهمته بشكل إيجابى ضمن القوى السياسية الأخرى في المبادرة التى طرحها البشير بشأن الحوار الوطني ولم الشمل وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.