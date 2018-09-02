البصرة.. فعالية احتجاج قرب حقل نفط

قالت الشرطة العراقية إن 150 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل نهر بن عمر النفطي في البصرة بجنوبي العراق الأحد وسط توتر تصاعد في المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة والفساد.

وهدد المحتجون باقتحام الحقل النفطي إذا لم ترد الحكومة على مطالبهم بتحسين الخدمات العامة وتتعامل مع شكواهم بشأن مياه الشرب التي يقول سكان إنها غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع مستوى ملوحتها.

وقال مسؤولون في الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة الحكومية إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.

ويبلغ إنتاج حقل نهر بن عمر حوالي 44 ألف برميل يوميا.

وكان مئات المحتجين العراقيين ألقوا الحجارة على مقر محافظة البصرة وحاولوا اقتحامه يوم الجمعة مطالبين بتحسين الخدمات العامة والتصدي للفساد.

وقال أحد منظمي الاحتجاج حسن علي "لن نسمح باستمرار العمل في الحقل ما لم نحصل على ماء نظيف، لا خدمات، لا وظائف والآن لا يوجد ماء نظيف للشرب، لقد طفح بنا الكيل".

وتمثل صادرات النفط العراقية من البصرة أكثر من 95 بالمئة من إيرادات العراق.

وقال ضباط الجمارك ومسؤولو الشرطة إن محتجين آخرين تجمعوا على طريق رئيسي إلى الشرق من البصرة يؤدي إلى معبر حدودي مع إيران في محاولة لمنع الشاحنات من الحركة.