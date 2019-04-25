البصرة.. قتلى و'هاون' في نزاع عشائري

تسبب نزاع عشائري في وقت متأخر من ليل الأربعاء في سقوط ضحايا مدنيين وتضرر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية شمال مدينة البصرة العراقية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النزاع الذي اندلع في منطقة كرمة علي في منطقة الهارثة أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.

وأضافت أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين عشيرتين بسبب خلافات مادية قائمة بينهما منذ ثلاث سنوات.

النزاع العشائري تسبب أيضا في وقوع أضرار بإحدى محطات الطاقة الكهربائية في قضاء الهارثة، وفقا لدائرة توزيع كهرباء شمال البصرة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الاشتباكات التي شهدت إطلاق نار كثيف.

وبث ناشطون مقاطع أخرى لأناس تحدثوا عن سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا على منازلهم، لكن لم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحتها.

وتشهد البصرة منذ عدة سنوات تصاعدا في حدة النزاعات العشائرية، وكثيرا ما كانت قوات الأمن المحلية عاجزة عن التدخل خوفا من الانتقام.

تنويه: لا يمكن لموقع الحرة التأكد من صحة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.