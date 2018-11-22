البطولة العربية.. الوصل يطيح بالأهلي المصري

أطاح نادي الوصل الإماراتي بضيفه الأهلي المصري من دور الـ 16 لكأس زايد الدولية للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادلهما إيابا بهدف لكل منهما.

وتقدم صانع ألعاب الأهلي وليد سليمان للفريق القاهري في الدقيقة 58 من ركلة حرة مباشرة.

وانتظر الوصل حتى الدقيقة 82 ليسجل هدف التعادل بعد خطأ من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في التعامل مع ركلة حرة ليسجل المدافع الكوري الجنوبي أوه بان سوك من متابعة داخل منطقة الجزاء.

وتأهل الفريق الإماراتي بفضل التعادل ذهابا بهدفين لمثلهما على أرض منافسه، ليصل إلى ربع نهائي المسابقة في انتظار إجراء القرعة لهذا الدور بعد انتهاء مواجهات دور الـ 16.

وتستضيف الإمارات المباراة النهائية للمسابقة التي تصل المكافأة المالية للفوز بها ستة ملايين دولار أميركي.