البعثة الأممية في العراق: يروّعنا استمرار سفك الدماء

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، إن استمرار سفك الدماء في العراق يروعها، محذرة من أن الإحباط الشديد لدى الشعب لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، على تويتر إن "العنف لا يولد إلا العنف"، مشددة على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين.

وأردفت أن "الوقت حان وقت لإطلاق حوار وطني".

واتخذت الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي في العراق منعطفا عنيفا الاثنين، مع وقوع مواجهات وسط بغداد واستخدام قوات الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين للمرة الأولى خلال 10 أيام.

ويأتي القمع الأمني في العاصمة، غداة ليلة دامية في كربلاء خلفت أربعة قتلى في صفوف متظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في المدينة المقدسة لدى الشيعة.

وتركز غضب المتظاهرين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام" خلال الأيام الماضية، على إيران صاحبة النفوذ الواسع والدور الكبير في العراق.

ومن الأمور التي أججت غضب المحتجين، الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للعراق، وتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي عن وجود "مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة".