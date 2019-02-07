خاص - البنتاغون: لا موعد للانسحاب من سوريا بعد

نفى توم كروسون مدير مكتب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الخميس تحديد البنتاغون موعدا لسحب القوات الأميركية من سوريا، مشددا على أن إجراءات خروج الجنود الأميركيين تنفذ وفقا لأجندة وتنسيق مع الحلفاء.

وأوضح كروسون لـ "الحرة" أن عدم الإعلان عن جدول زمني للانسحاب من سوريا مرتبط بتوجيهات القادة العسكريين الانتهاء من القضاء على فلول تنظيم "داعش" وضمان آليات استقرار تتبع عمليات الانسحاب غير المحددة الموعد حتى الآن.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال في وقت سابق الخميس إن الجيش الأميركي يعد لانسحاب كامل القوات من سوريا بحلول نهاية نيسان/أبريل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم سحب جزء كبير من القوات الأميركية في سوريا بحلول منتصف آذار/مارس.