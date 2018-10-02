البنتاغون: إطلاق إيران صواريخ على سورية يهدد جنودنا

قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش شون راين إن أي هجمات تفتقر إلى التنسيق أو الإخطار العسكري المسبق على غرار الضربات الصاروخية التي شنتها إيران الاثنين على شرق سورية من شأنها أن تعرض حياة الجنود الأميركيين المنتشرين في المنطقة للخطر.

وأضاف راين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف الثلاثاء من بغداد مع مراسلي البنتاغون أن قوات التحالف تقيم حاليا الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتلافي أي أخطار مستقبلية مشابهة.

وأكد أن القوات الأميركية لم تكن في خطر خلال الإطلاق الصاروخي الإيراني، لكنه قال إن ذلك يشكل تهديدا.

وتحدث راين عن الحرب على داعش مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به، وأن العمل مستمر لحرمان داعش من الأراضي التي يسيطر عليها.

وقال إن العمل جار مع موسكو من أجل منع أي تصعيد في سورية، مشيرا إلى أن تسلم النظام السوري منظومات حديثة للدفاع الجوي من طراز اس-300 الروسية لا يغير أي شيء.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الاثنين إطلاق صواريخ بالستية على مسلحين في سورية تقول طهران إنهم متورطون في الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأحواز جنوب غربي الجمهورية الإسلامية في 22 أيلول/سبتمبر.

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