البنتاغون: استراتيجيتنا في شرق آسيا سلمية

نقلت المتحدثة باسم البنتاغون كانديس تريتش عن مكتب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، إن البنتاغون تابع تصريحات المسؤولين الصينيين حيال تايوان.

وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة تؤكد "أن لديها مصالح حيوية في الحفاظ على النظام الدولي، بما فيه قيام تايوان ديموقراطية ومزدهرة".

وأضافت تريتش في تصريحات للحرة أن شاناهان حرص على التأكيد أن استراتيجية واشنطن في شرق آسيا سلمية وأنه لا يمكن القبول بأي سياسات أو خطوات تهدد مصالح الدول المستقلة في المنطقة.

يذكر أن شاناهان التقى نظيره الصيني ويي فينغي على هامش منتدى "شانغريللا" للحوار الدولي في سنغافورة، حيث زوّده بكتاب يتضمن صورا فوتوغرافية تظهر قيام سفن كورية شمالية بتهريب النفط، الأمر الذي يعد خرقا للعقوبات الدولية.

وكان وزير الدفاع الصيني ويي فينغي قال الأحد إن الصين لن تتخلى عن خيار اللجوء إلى القوة في عملية إعادة التوحيد مع تايوان، مشيرا إلى أن أي سوء تقدير محتمل لحزم الصين سيكون "خطيرا جدا".

واتهمت بكين الخميس الولايات المتحدة بـ"اللعب بالنار" بشأن تايوان بعد عدد من الخطوات الأميركية بينها مرور سفن حربية عبر مضيق تايوان.