البنتاغون: اعتداء على مستشارين أميركيين في التنف

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدريان رانكين-غالاواي في بيان إن قوة من "جيش مغاوير الثورة" (فصيل سوري مدعوم من واشنطن) ومستشارين أميركيين تعرضوا لاعتداء مسلح ومباشر مساء الخميس من جانب قوة مجهولة الهوية داخل منطقة خفض التوتر في التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، الأمر الذي استدعى الردّ عليه بالقوة دفاعا عن النفس.

وأكدّ المتحدث عدم وقوع إصابات، وكشف أن مسؤولين في قيادة التحالف الدولي اتصلوا بنظرائهم الروس في سورية، وذلك عبر قنوات خفض التوتر، للتأكد من عدم تكرار ارتكاب أي خطأ مماثل في المستقبل.

في غضون ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل جندي سوري على الأقل وإصابة سبعة بجروح مساء الخميس في غارة شنها التحالف على موقع عسكري في منطقة التنف.

وأضاف أن النقطة العسكرية التي تم استهدافها تبعد 20 كيلومترا فقط عن منطقة التنف.