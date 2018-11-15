خفض عدد القوات الأميركية في إفريقيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لشؤون إفريقيا كانديس تريشت الخميس أن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا (أفريكوم) قررت خفض قواتها الخاصة المكلفة مهام مكافحة الإرهاب بنسبة 25 في المئة خلال السنوات المقبلة.

وتنتشر هذه القوات ضمن هذه المهمة في عدد من دول القارة، في مقدمتها النيجر ومالي.

وأضافت المتحدثة أن عمليات خفض عديد القوات ستشمل أيضا 10 في المئة من عدد الجنود الأميركيين المشاركين في برامج تدريب عسكري مع حكومات محلية.

وينتشر حوالي 7200 جندي أميركي في عدة دول أفريقية، غالبيتهم في مناطق القرن الأفريقي، وتحديدا جيبوتي.

وقالت وكالة رويترز إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنتاغون الجديدة الرامية إلى التركيز على التهديدات القادمة من الصين وروسيا.