البنتاغون: خيارات الرد على هجوم أرامكو بيد ترامب

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركة، جوناثان هوفمان، أن إيران مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف شركة أرامكو السبت الماضي.



ووصف هوفمان خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، الهجوم بـ"المنسق بشكل كبير وغير المسبوق".

وتعرضت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الضربات، لكن الولايات المتحدة قالت إن الهجمات انطلقت من إيران. ونفت طهران نفت من جانبها أي دور لها في الاعتداءات.

وشدد هوفمان على التنسيق مع السعوديين الذين يقيمون ما حدث، مؤكدا أن وزارة الدفاع الأميركية تنتظر نتائج التحقيق والتقييم السعودي، وأنها ستقدم الخيارات المطروحة للرئيس دونالد ترامب بشأن إيران وهو من سيقرر طبيعة الرد.

وقال "فيما يتعلق بالموقف في الشرق الأوسط حاليا، لم يتم اتخاذ قرار، نحتاج إلى عملية تقييم وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، كل المؤشرات حاليا تشير إلى أن إيران مسؤولة بشكل ما عن الهجوم على مصافي النفط السعودية".

وأكد المسؤول أن الهجوم على أرامكو يشكل تهديدا دوليا، وشدد على أن واشنطن لديها القوة اللازمة لردع أي هجوم من إيران.