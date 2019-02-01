خاص - تحذير أميركي من 'عودة داعش'

من المتوقع أن يصدر مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تقريرا الجمعة يحذر من من مخاطر انسحاب الولايات المتحدة العسكري من سوريا.

وعلمت "الحرة" أن التقرير سيحذر من نتائج وقف العمليات العسكرية ضد داعش داخل الأراضي السورية، متوقعا أن يتمكن مقاتلو التنظيم المتشدد من استعادة أراض جديدة في فترة تراوح بين ستة إلى 12 شهرا.

ورفض المكتب الصحافي في البنتاغون حتى الآن الكشف أو التعليق على ما يتضمنه التقرير.

وكان مكتب المفتش العام أصدر أمس تقريرا حذر بموجبه من تبعات الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان، مشيرا إلى أن سلطات كابول تتخوف من تمكن حركة "طالبان" من إعادة السيطرة على البلاد كاملة فيما لو جرى التوصل إلى تسوية معها.

ويأتي نشر مكتب المفتش العام لهذين التقريرين، في وقت تدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب في اتجاه تنفيذ استراتيجية جديدة في كل من سوريا وأفغانستان تهدف إلى سحب القوات الأميركية وفقا لتسويات يصفها المسؤولون في البنتاغون بأنها ستكون "غير عسكرية".