البنتاغون: دعم عسكري لحماية حقول النفط شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الخميس، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجددا بيد تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال مسؤول في الوزارة في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديموقراطية، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددا بيد تنظيم الدولة الإسلامية أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قال للحرة، الثلاثاء، "ندرس خيارات لإبقاء قوات أميركية في شمال شرقي سوريا ومن ضمنها منطقة آبار النفط".

وشنت تركيا مع فصائل سورية موالية لها منذ التاسع من الشهر الحالي هجوما ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، بدأ بعد يومين من سحب واشنطن لقواتها من مناطق حدودية. وتمكنت من التقدم سريعا والسيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً يمتد من تل أبيض (الرقة) وصولا إلى رأس العين التي انسحب منها آخر المقاتلين الأكراد الأحد.

ونص اتفاق توصل إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة الأسبوع الماضي على "تعليق" تركيا للعمليات القتالية في شمال شرق سوريا خلال 120 ساعة، تنتهي ليلاً على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومترا.