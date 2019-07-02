لأداء أقوى.. اقتراح لتحريم أغذية في الجيش الأميركي

قال مسؤولون أميركيون إن حمية كيتوجينيك أو "كيتو"، قد تصبح النظام الغذائي لأفراد القوات المسلحة، خصوصا قوات النخبة في البحرية "نيفي سيلز".

وقد يجبر الجنود على التخلي عن مأكولات شعبية مثل البيتزا واليوريتو ومشروبات بينها على رأسها الجعة، ويتناولون بدل ذلك الأفوكادو ومشروبات خفيفة، إذا اكتسب اقتراح في هذا الإطار زخما.

وقدمت مديرة العلوم والتكنولوجيا قيادة العمليات الخاصة ليسا ساندرز دراسة أعدتها جامعة أوهايو تنصح باعتماد تغيير غذائي مبني على حمية كيتو التي تعتمد على تناول كمية كبيرة من الدهون وكمية قليلة من الكربوهيدرات.

ويعمل هذا النظام الغذائي من خلال حرمان الجسم من الغلوكوز الضروري من أجل الطاقة، ويجبره على حرق الدهون المخزنة.

وأوضحت ساندرز خلال موتمر لقوات العمليات الخاصة أن أحد الآثار المترتبة عن حمية كيتو هي أنه يغير طريقة تعامل الجسد مع الحرمان من الأوكسجين، لذا يمكنك البقاء تحت الماء لفترات أطول من دون التعرض لنوبات صرع بسبب نقص الأوكسجين".oxygen seizures

وذكر موقع "نيفي تايمز" ٌ إن الحديث عن تعليمات غذائية جديدة لقوات الجيش يأتي في وقت يزيد فيه القلق من البدانة في صفوف المجندين وما لذلك من تبعات على استعداد القوات لمواجهة تهديدات محتملة.