البنتاغون: قواتنا في كوباني تعرضت لقصف تركي "عن طريق الخطأ"

أفاد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أن ثمة تقارير مضللة يجري تداولها على مواقع التوصل الاجتماعي، بشأن تعرض موقع للقوات الأميركية في شمالي سوريا لقصف مدفعي تركي.

وفي هذا الصدد، قال الكابتن بروك ديوالت وهو يشغل مدير العمليات الصحفية، إن القوات الأميركية تعرضت "عن طريق الخطأ" قرب كوباني لقصف مدفعي من مواقع تركية حوالي الساعة 9 مساءً.

وأضاف أن شظايا القذائف وقعت على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج منطقة آلية الأمن وفي موقع معروف لدى الأتراك بوجود قوات أميركية.

وأوضح أنه جرى إعلام الجانب التركي لتوخي الحذر، مذكرا بأن واشنطن تعارض العمل العسكري الأحادي التركي. وأن القوات الأميركية باقية في مواقعها ولم تغادرها.

وأكد أن القوات الأميركية بقيت في موقعها ولم تغادره.

وكانت مصادر للحرة أفادت في وقت سابق بأن قذائف سقطت قرب موقع تابع للقوات الأميركية في كوباني شمالي سوريا.

من جهة ثانية نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن لا تقارير عن وجود أية إصابات في صفوف القوات الأميركية، كما لم يتم التعرف على مصدر الانفجار.