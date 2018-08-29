البنتاغون: لا تغيير في سياسة دعم التحالف في اليمن

قالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الليفتانت كوماندر ريبيكا ريباريتش، الأربعاء، إن "لا تغيير في سياسة" الولايات المتحدة العسكرية حيال دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.

وأضافت ريباريتش أن الولايات المتحدة تنسق منذ أعوام عدة مع السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سبل منع احتمالات تعرض مدنيين داخل اليمن لأي إصابات حربية.

وذكّرت ريباريتش بأن المقاتلين الحوثيين هم الذين يطلقون الصواريخ والقذائف العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان داخل الأراضي السعودية.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة السعودية والإماراتية، وخصوصا أفراد قوات سلاح الجو الذين يقومون بمهمات صعبة في بيئة خطيرة، أثبتوا أنهم يتمتعون بتدريبات جيدة وهم حريصون على تفادي حصول أي أخطاء.