البنتاغون: لا تغيير في صفقة الأسلحة مع السعودية

جددت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية ريبيكا ريباريتش بأن تنفيذ صفقة بيع الأسلحة مع المملكة العربية السعودية البالغة 110 مليارات دولار والموقعة عام 2017، لا تغيير فيه ومستمر وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وذكرت مصادر عسكرية أميركية لمراسل "الحرة" في البنتاغون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه إلى تنفيذ المرحلة المقبلة من هذه الصفقة قبل منتصف 2019، وهي المرحلة الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية.

وتقضي هذه المرحلة بتسليم القوات المسلحة السعودية أنظمة ومعدات تصنّعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، والتي تتعدى قيمتها 20 مليار دولار أميركي.

وأوضحت المصادر العسكرية أن المرحلة المقبلة تقضي بتسليم سلاحي البحرية والجو السعوديين سفنا حربية مقاتلة من طراز "أل سي أس"، إضافة إلى البرنامج الأولي من نظام الدفاع الجوي الصاروخي المعروف بـ"ثاد"، والذي تبلغ قيمته وحده 15 مليار دولار أميركي.

ويأتي الإعلان غداة تأكيد الرئيس ترامب في تصريحاتها لـUSA Today أنه سيعارض أي جهود لوقف بيع الأسلحة للرياض كرد على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

واعتبر ترامب أن هناك "الكثير من الإجراءات العقابية المحتملة"، وقال إنه سيتشاور مع أعضاء الكونغرس البارزين من أجل تحديد الرد المناسب.

وقال إن مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة الأميركية تشكل نعمة اقتصادية للأميركيين وصفقة ستكون شركات روسية وصينية سعيدة لعقدها إذا ألغتها الولايات المتحدة. وتابع "لدينا صورة أكبر يبغي أن تظل في ذهننا"، مشيرا من جهة أخرى إلى دور السعودية في مواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

قتل خاشقجي "مؤامرة فاشلة" و"عمل غبي وأحمق"

وتطرق الرئيس الأميركي إلى وفاة الصحافي جمال خاشقجي التي وصفها بأنها "مؤامرة باءت بالفشل".

وأوضح ترامب في تصريحاته لـUSA Today خلال توجهه إلى تكساس مساء الاثنين للمشاركة في الحملة الانتخابية للسناتور تيد كوز، أنه لا يعتقد أن خاشقجي استدرج إلى القنصلية السعودية في اسطنبول من أجل اغتياله.

وأعلنت السعودية السبت أن خاشقجي قتل فعلا داخل مقر قنصليتها في اسطنبول "إثر شجار وتشابك بالأيدي"، مشيرة إلى اعتقال 18 شخصا في إطار القضية.

وقال ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول القضية، مشيرا إلى أن مزيدا من التفاصيل حول القضية ستظهر في اليومين القادمين.

وقال إن ولي العهد السعودي أبلغه بأن لا علاقة له أو لوالده الملك سلمان بمقتل خاشقجي. ورفض ترامب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يصدق نفي الأمير، لكنه قال إنه في حال ثبوت تورطهم "سأكون منزعجا للغاية. سوف نرى"، معتبرا أن قتل الصحافي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة عمل "غبي وأحمق".

وكشف الرئيس التركي الثلاثاء تفاصيل حول مقتل خاشقجي، وكشف معلومات عن الأحداث التي سبقت وتلت اغتياله.