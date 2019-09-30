البنتاغون: لا خطط لمغادرة قاعدة العديد في قطر

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الوسطى الأميركية (سانتكوم) ريبيكا ريباريتش، الاثنين، إن القوات الأميركية ليس لديها أي خطة لمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأضافت ريباريتش في بيان أن القوات الأميركية ستواصل استخدام قاعدة العديد في المستقبل، وستقوم بتوسيع العمق التشغيلي للقيادة الوسطى وتحديدا القوات الجوية الأميركية في المنطقة.

وتابعت أن ذلك يندرج في إطار "استراتيجية الرفع من قدرة القيادة على السيطرة الجوية في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها".

وتأتي تصريحات ريباريتش، بعدما أفادت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق الاثنين، بأن الولايات المتحدة نقلت، في خطوة غير معلنة، مركز العمليات الجوية والفضائية من قاعدة العديد إلى ولاية ساوث كارولينا الأميركية، بشكل مؤقت.

ونقلت الصحيفة عن قادة في مركز القيادة الجوية، قولهم إن "نقل المهام إلى قاعدة مختلفة كان طموحا طويلا وقد تحقق بفضل التكنولوجيا الجديدة، لكنه يأتي وسط تجدد التوتر مع إيران".

وبحسب الصحيفة فقد تم نقل القيادة إلى مركز بقاعدة شو الجوية بولاية ساوث كارولينا والتي تبعد عن العديد بنحو 7 آلاف ميل، مشيرة إلى أن القيادة عادت مجددا إلى العديد بعد مرور 24 ساعة.