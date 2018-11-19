البنتاغون: لا موعد لتسليم تركيا مقاتلات أف 35

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إيريك باهون الاثنين إن وزير الدفاع جيم ماتيس رفع إلى الكونغرس تقريره المتعلق بآلية تسليم أنقرة مقاتلات أميركية من طراز "أف 35".

وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد بعد لإتمام إجراءات نقل الطائرات الحربية إلى تركيا، رافضا الكشف عن تفاصيل التقرير الذي قدمه ماتيس إلى المشرعين الأميركيين.

وأضاف أن أجزاء من التقرير ذات طابع سري وتتعلق بالمحادثات المستمرة مع السلطات التركية حول مسائل عدة بينها صفقة شراء أنقرة نظام "أس 400" الدفاعي الصاروخي الروسي.

وأوضح باهون أن هناك في الوقت الراهن مقاتلتان من طراز أف 35 في حيازة سلاح الجو التركي، إلا أنهما لا تزالان داخل الولايات المتحدة حيث يجري عليهما عدد من الطيارين الأتراك تدريبات في قاعدة "لوك" الجوية بولاية أريزونا.

يشار إلى أن أنقرة سبق أن أعربت عن رغبتها في شراء نحو 100 من هذه المقاتلات وفق برنامج يمتد على مدى 10 سنوات اعتبارا من عام 2020.