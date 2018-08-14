البنتاغون: لا نعرف معايير الأمم المتحدة في تقدير حجم داعش

رفض المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون الثلاثاء تأكيد حجم "داعش" بناء على تقرير أصدرته الأمم المتحدة الاثنين.

وأضاف روبرتسون خلال مؤتمر صحافي أنه يجهل المعايير التي بُني عليها هذا التقرير.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن ما بين 20 و30 ألفا من مقاتلي داعش لا يزالون في العراق وسورية رغم هزيمة التنظيم وتوقف تدفق الأجانب للانضمام إلى صفوفه.

وأفاد مراقبو العقوبات في المنظمة الدولية بأن أعضاء التنظيم في العراق وسورية "موزعون بالتساوي تقريبا بين البلدين، بينهم عدة آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وجاء في التقرير أيضا أن داعش "لا يزال قادرا على شن هجمات داخل الأراضي السورية".

وأشار إلى أن التنظيم لا يسيطر بشكل كامل على أي أراض في العراق، ولكنه لا يزال ناشطا من خلال "خلايا نائمة من العملاء المختبئين في الصحراء وغيرها من المناطق".

