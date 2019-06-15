البنتاغون لـ'الحرة': التعاون مع تركيا مستمر

أكد مصدران مطلعان في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لـ"الحرة" أن العلاقة الأميركية التركية ستستمر حتى إذا أصرت تركيا على المضي قدما في شراء منظومة إس 400، وإخراجها من برنامج المقاتلة الأميركية الأكثر تطورا في العالم (إف 35).

وقال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون حلف الناتو وأروبا الكولونيل مايكل أندروز في مقابلة حصرية مع "الحرة" إننا "نقدر العلاقة الاستراتيجية مع تركيا، وتعاوننا معها متعدد الأهداف من خلال إجراء تمارين مشتركة مع القوات التركية مثل مناورات نسر الأناضول وليس التنسيق معها محصورا ببرنامج المقاتلة إف 35 الحربية الأميركية".

وحول ما إذا كان قرار تعليق مشاركة تركيا في برنامج إف 35 بعد قرارها المضي قدما في شراء منظومة الدفاع الروسية إس 400 سيستمر إذا تراجعت عن الصفقة أوضح بأن "كل القرارات التي اتخذناها قابلة للتغير والتراجع إذا ما قررت تركيا إلغاء صفقة إس 400 قريبا، وواشنطن حينها ستعيد الترحيب بتركيا مجددا إلى البرنامج"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا تزال هناك محادثات مع الأتراك حول هذا الأمر.

وفي مقابلة حصرية أيضا مع المتحدث باسم البنتاغون لشؤون السياسات الدولية إيريك باهون، أشار إلى أن موسكو تسعى لاستغلال الانقسام الناجم عن صفقة إس 400 من أجل كسر العلاقة العميقة بين واشنطن وأنقرة.

وأضاف "أكبر هدية يمكن أن تحصل عليها روسيا هي إحداث انقسام في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو أمر لن يحدث، علاقتنا مع تركيا ستستمر، فنحن حلفاء لسبعين عاما تقريبا".

وأكد أن المحادثات بين واشنطن وأنقرة لم تنقطع "بالطبع نرغب في أن تلغي تركيا الصفقة مع روسيا وتأخذ نظام الباتريوت المستخدم في حلف الناتو، وما زلنا نتحاور مع أنقرة حول هذا الشأن".