البنتاغون لـ'الحرة': لم نتلق تقارير موثوقة عن حصول تعذيب باليمن

خاص بـ"الحرة"

قال المتحدث باسم البنتاغون ميجور أدريان رانكين - غالاواي إن القوات المسلحة الأميركية ملزمة وفقا القانون، بالكشف عن أي عمليات تعذيب تحصل بحق أي معتقل أينما كان في العالم، تعليقا على تقرير أفاد بوجود معتقلات سرية تديرها الإمارات في اليمن وتشهد انتهاكات لحقوق السجناء.

وأضاف رانكين - غالاواي في حديث مع "الحرة"، أن البنتاغون لم يتلق أي تقارير ذات مصداقية حيال حصول عمليات تعذيب داخل سجون في اليمن.

وفيما أوضح أن البنتاغون لا يكشف عن علاقاته الأمنية والاستخباراتية مع أي دولة حليفة، شدد رانكين- غالاواي على أن القوات الأميركية تحرص على تطبيق القوانين الدولية بشأن طرق التعاطي مع المعتقلين وأسرى الحرب وفقا لمعايير حقوقية وإنسانية عالية.

وكشف تقرير نشرته وكالة أسوشييتد برس عن وجود سجون سرية تديرها الإمارات وتشهد عمليات تعذيب على نطاق واسع. وقالت الوكالة إنها حددت "خمسة سجون على الأقل تستخدم فيها قوات الأمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء واخضاعهم".