البنتاغون للحرة: سرب مقاتلات يتجه للخليج

يتجه سرب من مقاتلات"إف15-إيه" الأميركية من قاعدة "سايمور" الجوية في ولاية نورث كارولاينا إلى الخليج، وفق ما أفاد به مرسال "الحرة " في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون.

نقل المراسل عن البنتاغون أن سرب الـ "أف15-إيه" المعروف بـ"سترايك إيغل" سينتشر في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

وحذرت هيئة القوات المشتركة الأميركية إيران من سوء تقدير قدرات القوات الأميركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الاثنين إرسال 1000 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، إن هذه الخطوة ترمي إلى "ضمان أمن وسلامة عسكريينا المنتشرين في المنطقة وحماية مصالحنا القومية".

وشدد على أن "الولايات المتحدة لا تسعى للدخول في نزاع مع إيران".

وفي التفاصيل قال مصدر في البنتاغون لقناة الحرة إن القيادة الوسطى الاميركية أوصت البيت الابيض بإرسال 5 آلاف جندي، إلا أنه تمت الموافقة على ألف فقط.

وأشار مصدر "الحرة" إلى أن القوات المرسلة "برمائية" وستتوزع على السفن وقواعد في الإمارات والسعودية.