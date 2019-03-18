البنتاغون: لن نبقي 1000 جندي في سوريا

نفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الأحد صحة تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول اعتزام الوزارة إبقاء قرابة 1000 جندي أميركي في سوريا.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية باتريك رايدر في بيان إنه لم يطرأ أي تغيير على خطة الانسحاب التي تم الإعلان عنها في شباط/فبراير، والتي مازال البنتاغون ينفذها بناء على توصيات الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف المتحدث أن البنتاغون يواصل إجراء نقاش وتخطيط عسكري مفصل مع هيئة الأركان العامة التركية لمعالجة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود السورية، وقد تمّ التوصل الى نتائج مثمرة وأن تفاهما في هذا الشأن قد يعلن في الأيام المقبلة.

وكانت الصحيفة الأميركية قالت في وقت سابق الأحد إن وزارة الدفاع تضع خططا لإبقاء هذه القوات في سوريا في ظل فشل المحادثات مع الجانب التركي في التوصل لاتفاق بين الطرفين.