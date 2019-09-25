البنتاغون: لن نسمح بتعرض مصالحنا أو أفرادنا لأي تهديد في العراق

جو ثابت- واشنطن

أعلن البنتاغون أنّ القوات الأميركية المنتشرة في العراق لن تسمح بتعرّض مصالحها أو حياة أفرادها العسكريين أو المدنيين لأي تهديد، وأنها تحتفظ لنفسها بحق الردّ والدفاع عن النفس.

وأشار البنتاغون الى أن التواصل العسكري الأميركي – العراقي مستمرّ بين القيادتيّن التابعتيّن للتحالف الدولي، التي تُـشرف عليها الولايات المتحدة والجيش العراقي ممثلا بالجنرال يحيا رسول.