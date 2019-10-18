البنتاغون: لن نشارك في إقامة المنطقة العازلة شمالي سوريا

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمالي سوريا ولن يساعد أي جندي أميركي في إقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا.



وأوضح إسبر أن القوات الأميركية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديموقراطية التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.



ومن المقرر إقامة منطقة آمنة بين تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا وفق اتفاق أعلنه الخميس نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وافقت بموجبه أنقرة على تعليق توغّلها في شمال سوريا لخمسة أيام.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن سحبه وحدات خاصة أميركية من المنطقة تعمل مع المقاتلين الأكراد، قبل أيام من بدء العملية التركية.



وأعلن لاحقا سحب كل القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا والبالغ عديدها ألف جندي.



وقال إسبر في بيان إن "الولايات المتحدة تواصل سحب قواتها من شمال شرقي سوريا وفق ما أُعلن سابقا".



وتابع "لن تشارك أي قوات برية أميركية في إقامة المنطقة الآمنة".



لكن مسؤولا كبيرا في البنتاغون أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد، من أمن السجون التي تضم معتقلين من التنظيم المتطرف.