البنتاغون: معنيون بالهواجس الأمنية التركية على الحدود مع سوريا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون أن التعاون مع تركيا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا يسير بشكل جيد، وأكد أن عمق تلك المنطقة ومساحتها يعتمد على الأوضاع على الأرض.

وقال روبرتسون في تصريحات للحرة، الخميس، إن المسؤولين العسكريين الأميركيين من القيادتين الوسطى والأوروبية بحثوا مع الجانب التركي النجاحات التي تم إحرازها حتى الآن لتنفيذ الآلية الأمنية وإقامة مركز عمليات مشتركة.

وتحدث عن أول دورية أميركية تركية مشتركة في سوريا، مشيرا إلى أنها انطلقت الأحد وتم تسيير أربع طلعات استكشافية جوية للتأكد من تنفيذها.

وأكد من جهة أخرى أن الولايات المتحدة "معنية بالهواجس التركية الآمنية المشروعة على حدودها الجنوبية"، مؤكدا أن الحوار هو الطريقة الأفضل لمعالجة تلك الهواجس.

وشدد على ضرورة التركيز على قتال داعش والتأكد من أن هزيمة التنظيم دائمة، وقال إن الشراكة الأميركية مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) في مجال محاربة داعش راسخة ومستمرة.