البنتاغون: نبحث خيارات للرد إذا استخدمت سورية الكيماوي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية السبت أنها تدرس خيارات عسكرية للرد على القوات الحكومية السورية في حال استخدامها أسلحة كيميائية في هجوم على محافظة إدلب شمال غرب سورية.

وقال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إنه يجري حوارا روتينيا مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الخيارات العسكرية إذا تجاهلت سورية تحذيرات واشنطن من استخدام أسلحة كيماوية في هجوم متوقع على إدلب.

وأضاف دانفورد خلال زيارة للهند أن الرئيس ترامب "يتوقع أن تكون لدينا خيارات عسكرية وقد أطلعناه على المعلومات المحدثة حول تلك الخيارات".

وقال مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي إن هناك أدلة كثيرة على تجهيز القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية لمهاجمة إدلب.