البنتاغون: واشنطن وحلفاؤها يحمون الملاحة في الخليج

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن حماية الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج وعبر مضيق هرمز هي في صلب مهمة القوات الأميركية وحلفائها.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية الكوماندر ريبيكا ريباريتش، إن "الولايات المتحدة وشركاءها يوفرون ويحمون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج في شكل متواصل ويومي".

وأضافت ريباريتش أن القوات الأميركية وحلفاءها في منطقة الخليج العربي على "أتم الاستعداد لتأمين حرية الملاحة البحرية وحركتها التجارية في المياه التي تحميها القوانين الدولية" فيما لو تعرضت لأي تهديد.

وقال مصدر عسكري أميركي لـ"الحرة" إن حماية حركة الملاحة في الخليج العربي وعبر مضيق هرمز هي في صلب مهام الأسطول الخامس الأميركي انطلاقا من مقره في المنامة بالبحرين، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي دولة في المنطقة "أن تعلن سيطرتها على أي معبر أو مضيق تحميه القوانين الدولية".

ويأتي هذا بعد تصريحات قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال رضا تنكسيري بأن إيران هي التي تسيطر على مياه الخليج.