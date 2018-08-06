البنتاغون 'واكب' المناورات الإيرانية في الخليج ولم يرصد أي 'تحرش'

قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينغ إن وزارة الدفاع الأميركية "واكبت" المناورات البحرية الإيرانية في الأيام الماضية في الخليج ولم تسجل أو ترصد أي "تحرش" غير مهني صادر عن القطع البحرية الإيرانية التي شاركت في التمارين.

وأضاف مانينغ في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون أن آخر "تحرش" بحري إيراني بالقوات البحرية الأميركية يعود إلى شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد الأحد أنه أجرى مناورات حربية في الخليج الأسبوع الماضي.

من ناحية ثانية، ذكّر مانينغ أن وزير الدفاع جيم ماتيس سيقيم استقبالا رسميا لوزير الدفاع البريطاني غايڤين وليامسون، الذي سيزور البنتاغون لبحث مجموعة مواضيع عسكرية مشتركة.