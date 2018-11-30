البنتاغون يستثمر لإعداد 'جنود خارقين'

ويرى الجيش الأميركي أن الإقبال على مثل هذه التكنولوجيا له ما يبرره، فحركة الجنود الذين يرسلهم إلى مناطق الصراع في الوقت الحالي تكون مثقلة بعتاد ضروري كالدروع الواقية للأجساد ونظارات الرؤية الليلية والأجهزة اللاسلكية المتطورة.

وتتولى شركة لوكهيد مارتن تطوير التكنولوجيا بعدما حصلت على رخصة من شركة "بي-تيميا" التي تتخذ من كندا مقرا لها وكانت أول من يطور الهياكل الخارجية لمساعدة من يواجهون صعوبات في الحركة لأسباب مرضية مثل التصلب المتعدد وهشاشة العظام الشديدة.

ويقول خبراء إن الجهود جزء من مسعى أكبر لتزويد جيل جديد من "الجنود الخارقين" بعتاد متطور.

وقد يتراوح وزن هذا العتاد بين 40 و64 كيلوغراما في حين تشير التوصيات إلى ضرورة ألا يتجاوز وزن عتاد الجندي 23 كيلوغراما.

وقال بول شار من مركز الأمن الأميركي الجديد الذي ساعد في قيادة سلسلة من الأبحاث بخصوص الهيكل الخارجي وغيره من العتاد المتقدم "يعني هذا أن الجنود يكونون منهكين في طريقهم إلى ساحات القتال"، مشيرا إلى أن "التحدي الأساسي الذي يواجهنا مع الجنود المشاة هو أنهم يحملون أوزانا ثقيلة للغاية".

وقالت لوكهيد مارتن إنها حصلت على عقد بقيمة 6.9 مليون دولار من مركز ناتيك للأبحاث والتطوير والهندسة العسكرية لتطوير الهيكل الخارجي الذي يعرف باسم أونيكس.

وقال مدير تكنولوجيا الهياكل الخارجية في لوكهيد مارتن كيث ماكسويل "يجعلك الهيكل الخارجي تذهب إلى أرض المعركة بانتعاش ولا تكون منهكا".