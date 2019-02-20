تسليح البنتاغون بـ'الكلاود' قيد التحقيق

قرر القاضي الفيدرالي إيريك بروغينك الثلاثاء تأجيل النظر في قضية شبهة تضارب مصالح في عقد "الحوسبة السحابية" الذي تقوم به أمازون بـ10 مليارات دولار لصالح وزارة الدفاع الأميركية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "وال ستريت جورنال" فإن البنتاغون يحقق في ما وصفه بـ "معلومات جديدة" حول تضارب المصالح في إجراءات العطاء.

واعتبر التقرير إن طلب البنتاغون تأجيل النظر بالقضية لحين الانتهاء من تحقيقاتها حول نزاهة إجراءات العطاء نقطة تحول جديدة، خاصة مع رفضها أكثر من مرة مزاعم واتهامات منافسين لأمازون في العطاء بشبهة تضارب المصالح.

وكان يتوقع أن يتم إعلان حصول أمازون على عقد عطاء البنية التحتية للحوسبة السحابية للبنتاغون والذي عطلته مزاعم من شركة أوراكل بشبهة تضارب مصالح تتعلق بالرئيس التنفيذي لشركة "أمازون ويب سيرفس" ديب أبهي الذي كان موظفا في وزارة الدفاع في فترة سابقة.