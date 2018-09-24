البنتاغون يعدل تكتيكاته العسكرية في أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن الجيش الأميركي يقوم بتعديل تكتيكاته العسكرية في أفغانستان لمواجهة هجمات طالبان التي تتسبب في خسائر بشرية فادحة في صفوف القوات المحلية.

وقال ماتيس للصحافيين في البنتاغون الاثنين "حتى الآن تكبدوا (القوات المحلية) خسائر بشرية فادحة مقارنة بالعام الماضي"، مضيفا "لكنهم يواصلون القتال ونقوم بتعديل التكتيكات. سنستقدم مزيدا من الدعم إلى مناطق معينة" رافضا الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وتوقع هجمات طالبان عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش والشرطة الأفغانية كل شهر. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الأعداد الكبيرة للقتلى تجعل من الصعب تجنيد عناصر جدد.

ويحذر محللون من تجاوز عدد ضحايا النزاع الأفغاني عدد ضحايا الحرب في سورية هذا العام وذلك بسبب تصاعد أعمال العنف التي تؤثر على الجنود والمواطنين الأفغان على حد سواء.